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الخميس، 29-04-2021 01:45 م

طال انتظارها.. واحدة من أفضل ميزات واتسآب تحصل على ترقية كبيرة

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الوكيل الاخباري - يعمل واتسآب على ترقية كبيرة لواحدة من أفضل ميزات التطبيق؛ ميزة "إخفاء الرسائل" أو التدمير الذاتي للرسائل. 

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وبحسب موقع WABetaInfo المختص في متابعة أخبار تطبيق واتسآب، ستتيح الميزة قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.


إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و"آي أو إس" إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم أيضًا رصد إشارات إلى وجود خيار 24 ساعة بواسطة المحققين في WABetaInfo.


في البداية، كان يُعتقد أن خيار اختفاء الرسائل بعد يوم سيحل محل خيار الاحتفاظ بها لمدة أسبوع، ولكن يبدو الآن أنه سيتم منحك خيارًا بين الاثنين.

 

سبوتنيك

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