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الأحد، 06-11-2022 04:31 م

طرح فأرة ألعاب جديدة تعمل 100 ساعة

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الوكيل الإخباري-أطلقت شركة كورسير فأرة الألعاب اللاسلكية Katar Elite Wireless الجديدة، التي تمتاز بوزنها الخفيف، والذي لا يتعدى 69 غراماً، كما أنها تتناسب مع قبضة اليد وأطراف الأصابع.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة الجديدة تتصل بالكمبيوتر بتقنيتي البلوتوث، وكورسير Slipstream، وكابل USB.


ويمتد تشغيل الفأرة 110 ساعات عند توصيلها بتقنية البلوتوث و60 ساعة بتقنية كورسير  المحسنة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر Marksman بسرعة تتبع 650 بيكسل في البوصة ودقة 26000 بيكسل في البوصة ومعدل أخذ عينات يصل إلى 2000 هرتز.

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تضم الفأرة أزرار Omron مع وظيفة Quickstrike، لتحرير الأزرار بسرعة، كما أنها تمتاز بعمر افتراضي يصل إلى 60 مليون نقرة.


وتشتمل على 6 أزرار قابلة للبرمجة مع إضاءة RGB أحادية المناطق، مع ذاكرة مدمجة لتخزين بروفايل واحد. ويمكن ضبطها حسب المتطلبات الفردية عبر برنامج كورسير iCue، مثل مزامنة الشعار المضيء مع بقية إعدادات كورسير، وبرمجة وحدات الماكرو وتأثيرات الإضاءة الفردية.

 

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