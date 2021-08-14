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السبت، 14-08-2021 01:48 م

طرق إخفاء الأدوات المصغرة في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تستهلك الأدوات المصغرة في ويندوز 11 مساحة كبيرة من شاشة النظام، وهي أحد مميزات النظام الجديدة التي تعتمد عليها مايكروسوفت.

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ولكن لا يفضل البعض استخدام الأدوات المصغرة، لذلك قد يرغبون في إخفاءها من النظام للاستفادة من مساحة الشاشة بالكامل.

يمكنك إخفاء زر الأدوات المصغرة في ويندوز 11 عبر أكثر من طريقة سهلة الإستخدام وسريعة. 

 

وتستطيع إخفاء الزر عبر الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم اختيار إزالة من شريط المهام. 

 

كما يمكنك التوجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم إعدادات شريط المهام داخل التخصيص.

 

وبعد ذلك تستطيع الضغط زر التفعيل الموجود إلى جوار زر الأدوات المصغرة أو مربع البحث وطريقة العرض الجديدة في ويندوز 11. 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 




 

 


 

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