طرق استخدام آيفون كماسح ضوئي

الوكيل الإخباري - توجد مجموعة من حيل ماك الخفية التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وذلك لأنها لا تحصل على دعاية كافية.





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استخدام آيفون كماسح ضوئي في ماك بوك :

1- تستطيع استخدام الآيفون كماسح ضوئي وتحويل الصور والمستندات إلى نصوص قابلة للتعديل عبر هذه الخاصية.

2- كما يمكنك إضافة أي مستند مباشرةً من الهاتف إلى تطبيق ماك الذي يدعم هذه الخاصية.

3- وحتى تستخدمها قم بفتح التطبيق ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن في مربع إدخال النص، وبعد ذلك قم باختيار مسح المستندات عبر آيفون.

4- وتستطيع عبر هذه الخاصية أخذ صور مباشرةً من آيفون أو آيباد إلى التطبيقات المدعومة من هذه الخاصية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية