الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 11:25 ص

طرق استخدام آيفون كماسح ضوئي

نهنن


الوكيل الإخباري - توجد مجموعة من حيل ماك الخفية التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وذلك لأنها لا تحصل على دعاية كافية.

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استخدام آيفون كماسح ضوئي في ماك بوك :

 

1- تستطيع استخدام الآيفون كماسح ضوئي وتحويل الصور والمستندات إلى نصوص قابلة للتعديل عبر هذه الخاصية.
2- كما يمكنك إضافة أي مستند مباشرةً من الهاتف إلى تطبيق ماك الذي يدعم هذه الخاصية. 
3- وحتى تستخدمها قم بفتح التطبيق ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن في مربع إدخال النص، وبعد ذلك قم باختيار مسح المستندات عبر آيفون. 
4- وتستطيع عبر هذه الخاصية أخذ صور مباشرةً من آيفون أو آيباد إلى التطبيقات المدعومة من هذه الخاصية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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