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الإثنين، 09-08-2021 12:52 م

طرق تحسين علامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل-التواصل-الاجتماعي


الوكيل الإخباري - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم طرق التسويق مؤخرًا، حيث يستخدمها أكثر من 3 مليار شخص حول العالم. 

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لذلك إليك مجموعة من الأدوات التي تساعدك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 

أداة SE Ranking
تساعدك هذه الأداة علي تقديم محتوى مميز يجعل المستخدمين راغبين في التعامل مع علامتك التجارية ومشاركة محتواك أيضًا.

وذلك عبر تحليل المنافسين ومعرفة مصادر قوتهم بالإضافة إلى المحتوى الذي يجلب الزيارات لهم، ويمكنك بعد ذلك اقتراض الأفكار من منافسيك.

أداة Crello
يحتاج المحتوى الجيد إلى تصميم جيد يساعده على الانتشار ويناسب علامتك التجارية، لذلك تحتاج إلى أداة مثل Crello.
حيث تسمح لك هذه الأداة بعمل التصميمات المناسبة لجميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستاجرام وفيس بوك وتويتر وغيرها. 

 

أداة Messagely
تساعدك هذه الأداة على تصميم بوت آلي للتحدث مع عملائك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ماسنجر أو تويتر أو إنستغرام.
كما تقدم لك الأداة مجموعة من التقارير المتنوعة حول تفاعل المستخدمين مع البوت الخاص بك، وذلك حتى تتمكن من تحسين تجربته والحصول على نتائج أفضل.

 

أداة NapoleonCat
تسمح لك NapoleonCat بإدارة جميع حساباتك في وسائل التواصل المختلفة عبر واجهة واحدة، وهي تقدم لك كل ما تحتاج لتتمكن من إدارة حساباتك.
حيث تعرض لك جميع التقارير المتعلقة بأداء منشوراتك عبر الوسائل المختلفة وتفاعل المستخدمين معها، كما تسمح لك بجدولة المحتوى كما ترغب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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