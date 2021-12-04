طرق تحميل النسخ القديمة من أنظمة macOS

الوكيل الإخباري - تطلق آبل نسخة جديدة من أنظمة macOS كل عام تقريبًا، وتعمل على إضافة المزيد من الميزات وزيادة أمن النظام.





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ولكن بعض حواسيب ماك لا تستطيع تشغيل النسخ الحديثة من النظام، حيث تتوقف آبل عن دعم الحواسيب القديمة بعد عشرة أعوام من إصدارها.





وبعكس أنظمة ويندوز، فإن آبل تمنعك من تثبيت النسخ القديمة من نظام macOS على أي حاسوب، لذلك إن توقف جهازك عن العمل أو كنت في حاجة لتثبيت نسخة جديدة من النظام القديم، فإنك لن تستطيع ذلك.



تحتفظ آبل بنسخة من الأنظمة القديمة في متجر آب ستور، ولكن لا تقوم الشركة بالترويج لها أو تسهل الوصول إليها. وبالتالي لن تظهر هذه النسخ في متجر التطبيقات إذا حاولت البحث عنها.

كما تعرض لك آبل مجموعة من الرسائل التحذيرية إذا حاولت تثبيتها، وتطلب منك مراجعة شروط الاستخدام وقرائتها جيدًا قبل تحميلها.



ولا يمكنك تثبيت نسخة قديمة من macOS على حاسوب أحدث من النظام، ويعني ذلك أنك لن تستطيع تثبيت نظام Yosemite في حاسوب جاء من المصنع بنظام BigSur.

ويمكنك الوصول إلى النسخة القديمة من أنظمة macOS عبر استخدام الروابط التالية:



- نظام macOS BigSur رقم 11

- macOS Catalina 10.15

- نظام macOS Mojave 10.14

- نظام macOS High Sierra 10.13

- macOS Yosemite 10.10

- نظام macOS 10.11 Elcapitan

- نظام macOS 10.12 Sierra



وتنقلك هذه الروابط مباشرةً إلى صفحة تحميل نظام macOS الخاص بها، ولكن تحتاج لوضع هذه النسخة تحديدًا في قرص خارجي لتثبيته.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية