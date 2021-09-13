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الإثنين، 13-09-2021 12:48 م

طرق تشغيل ويندوز 11 عبر متصفح الويب

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء اطلاق نظام ويندوز 11 للأجهزة المؤهلة ابتداءً من الخامس من شهر أكتوبر القادم.

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ويأتي هذا بعد إطلاق إصدار المعاينة للأعضاء المسجلين في برنامج ويندوز إنسايدر خلال الفترة السابقة ومع ذلك، حتى إذا لم تكن عضوًا ضمن البرنامج فإن بإمكانك الآن تجربة نظام التشغيل مباشرة عبر متصفح الويب في حاسبك دون الاضطرار إلى التسجيل في البرنامج أو الانتظار حتى موعد الإطلاق الرسمي.

قام مطور برامج يسمى BlueEdge بتطوير موقع ويب تفاعلي يسمح بتجربة تشغيل النظام مباشرة عبر متصفح الويب في حاسبك.

وكل ما عليك فعله هو زيارة موقع الويب عبر هذا الرابط. ومن ثم إدخال كلمة مرور الحاسب لبدء استكشاف نظام التشغيل الجديد.

ولا يقدم موقع الويب سوى عرض توضيحي للميزات الأساسية التي قدمتها مايكروسوفت في نظام التشغيل.

ويدعم موقع الويب التفاعلي عددًا قليلاً من التطبيقات مثل متصفح مايكروسوفت إيدج والمفكرة وسبوتيفاي و Terminal و VScode ومتجر مايكروسوفت الذي تم تحديثه.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا التحقق من قائمة ابدأ وواجهة البحث. ويقدم هذا الموقع لك استكشاف نظام التشغيل عبر متصفح الويب فقط.


ولا يوجد تثبيت لأي تعليمات برمجية أو تطبيق، حيث تم تطوير موقع الويب التفاعلي بشكل أساسي لكي تحصل على فكرة جيدة حول مظهر نظام التشغيل ويندوز 11.


وقد قام المطور بتطوير موقع الويب التفاعلي عبر منصة React وقام بترخيصه تحت سياسة رخصة المشاع الإبداعي.


ولكن من غير المعروف بعد رد فعل الشركة على هذا الأمر، وهل تلجأ إلى إيقافه بسبب انتهاك حقوق النشر أم لا.

 

ويخطط المطور لإضافة المزيد من ميزات ويندوز 11 إلى موقع الويب التفاعلي ويتضمن ذلك مستكشف الملفات المعاد تصميمه وربما تطبيق الإعدادات.


جدير بالذكر أن مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا عن إعادة إطلاق تطبيق PC Health Check مرة أخرى الذي يساعدك في معرفة ما إذا كان الجهاز الذي تستخدمه يفي بمتطلبات تشغيل النظام الجديد. وذلك بدلًا من استخدام تطبيق أو أداة غير رسمية قد تصيب الجهاز بالفيروسات والبرامج الضارة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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