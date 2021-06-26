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السبت، 26-06-2021 12:46 م

طرق جدولة الرسائل في تطبيق سلاك

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الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق سلاك واحدًا من أكثر تطبيقات العمل والإنتاجية استخدامًا، حيث اكتسب المزيد من المستخدمين منذ انتشار جائحة كورونا واتجاه المزيد من الأشخاص للعمل من المنزل.

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وقد طرح التطبيق ميزة جديدة تسمح لك بجدولة رسائلك، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا احتجت في أي وقت إلى التخطيط سابقًا.

جدولة الرسائل في سلاك:

1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق سلاك عبر الحاسب أو الهاتف.
2- افتح التطبيق من أجل إنشاء رسالة جديدة.
3- اكتب رسالتك.
4- بعد الانتهاء، اضغط على رمز السهم الموجود بجوار أيقونة إرسال.
5- أدخل الوقت والتاريخ المحددين الذين ترغب في نشر رسالتك فيهما أو إختر أحد الخيارات المعدة سابقًا.
6- اضغط على خيار حفظ ليتم إرسال الرسالة في التاريخ الذي حددته سابقًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 


 




 

 


 

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