طرق جدولة الرسائل في تطبيق سلاك

الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق سلاك واحدًا من أكثر تطبيقات العمل والإنتاجية استخدامًا، حيث اكتسب المزيد من المستخدمين منذ انتشار جائحة كورونا واتجاه المزيد من الأشخاص للعمل من المنزل.



اضافة اعلان

وقد طرح التطبيق ميزة جديدة تسمح لك بجدولة رسائلك، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا احتجت في أي وقت إلى التخطيط سابقًا.





جدولة الرسائل في سلاك:



1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق سلاك عبر الحاسب أو الهاتف.

2- افتح التطبيق من أجل إنشاء رسالة جديدة.

3- اكتب رسالتك.

4- بعد الانتهاء، اضغط على رمز السهم الموجود بجوار أيقونة إرسال.

5- أدخل الوقت والتاريخ المحددين الذين ترغب في نشر رسالتك فيهما أو إختر أحد الخيارات المعدة سابقًا.

6- اضغط على خيار حفظ ليتم إرسال الرسالة في التاريخ الذي حددته سابقًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



