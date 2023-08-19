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السبت، 19-08-2023 03:18 م

طرق فعالة للتخلص من إدمان الهاتف

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الوكيل الإخباري- أصبح الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتحول إلى إدمان.

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يمكن أن يكون الإدمان على الهاتف المحمول له تأثير سلبي على حياتنا الاجتماعية والأكاديمية والوظيفية. إذا كنت تعاني من إدمان الهاتف المحمول، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص منه.

فيما يلي بعض الطرق الفعالة للتخلص من إدمان الموبايل:

• حدد مقدار الوقت الذي تقضيه على الهاتف المحمول كل يوم. بمجرد أن تعرف مقدار الوقت الذي تقضيه على الهاتف المحمول، يمكنك البدء في التحكم فيه.

• ضع حدودًا لاستخدام الهاتف المحمول. قرر متى وأين يمكنك استخدام الهاتف المحمول. على سبيل المثال، يمكنك تحديد أنه لن تستخدم الهاتف المحمول في غرفة النوم أو أثناء تناول الطعام.


• قم بإيقاف تشغيل الإشعارات. الإشعارات هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نتحقق من الهاتف المحمول باستمرار. قم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية حتى لا تتعرض للإغراء بالتحقق من الهاتف المحمول كلما تلقيت إشعارًا.


• استخدم الهاتف المحمول فقط للضرورة. استخدم الهاتف المحمول فقط للضروريات مثل إجراء المكالمات والرسائل النصية والتحقق من البريد الإلكتروني.

تجنب استخدام الهاتف المحمول للترفيه أو تضييع الوقت.


• ابحث عن أنشطة أخرى للقيام بها. عندما لا تكون بحاجة إلى استخدام الهاتف المحمول، ابحث عن أنشطة أخرى للقيام بها مثل القراءة أو ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.


إذا كنت تعاني من إدمان الهاتف المحمول، فلا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء أو العائلة أو من متخصص في الصحة العقلية. الإدمان على الهاتف المحمول هو مشكلة حقيقية، ولكن يمكن علاجها.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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