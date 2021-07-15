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الخميس، 15-07-2021 01:28 م

طرق لاختراق حسابك في فيسبوك

Facebook-hacker


الوكيل الإخباري - يمكن اختراق حسابك ضمن منصة فيسبوك بعدة طرق من أجل الوصول إلى بيانات ومعلومات تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات الأخرى.

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الإعلانات الخبيثة في فيسبوك 

قد تلجأ الإعلانات إلى تنزيل برامج ضارة، وهذا ما يمكن أن يحدث مع الإعلانات المزيفة التي تسمى الإعلانات الخبيثة.

هجمات الهندسة الاجتماعية
تستخدم الهندسة الاجتماعية للتلاعب بالأهداف من أجل إفشاء المعلومات الحساسة باستخدام الأساليب الاجتماعية والنفسية، ويتم مثل هذا النوع الأساليب بشكل شائع في هجمات التصيد الاحتيالي.

 

تطبيقات الاختبارات الشخصية في فيسبوك
تواصل الشبكة الاجتماعية حظر تطبيقات الاختبارات الشخصية إلا إنها لا تزال موجودة. وبينما يعد تجميع البيانات هو الهدف من وجود هذه التطبيقات، ولكن يتم استخدامها أيضًا لنشر البرامج الضارة أو سرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

 

عمليات الاحتيال من خلال المشاركات
بدلًا من الاعتماد على فيسبوك لتقديم الإعلانات عبر منصتها، فإن المحتالين يشاركون المنشورات عبر صفحاتهم الشخصية التي تؤدي إلى مواقع برامج ضارة أو احتيالية.

 

الروابط المرسلة عبر ماسنجر
تتمثل إحدى القواعد العامة للأمن الرقمي في أنه إذا أرسل إليك أحد جهات الاتصال عنوان URL في رسالة فلا يجب النقر عليه مباشرة، وذلك لأن الروابط الضارة المرسلة عبر تطبيقات المراسلة هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لاختراق الحسابات ونشر الفيروسات.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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