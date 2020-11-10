الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 12:01 م

طرق للتعرف على من قام بإلغاء متابعتك في انستغرام

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الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق انستغرام على تطوير ميزاته باستمرار وعلى الرعم من ذلك الا انه هناك بعض الامور التي تشكل ازعاجا لدى المستخدمين ، حيث انه عند قيام المستخدم بمعرفة من الذي ألغى متابعته بضطر الى ان يفوم بذلك يدويًا .

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الا ان هذه الطريقة قد تستهلك الكثير من الوقت ، خاصة عندما يكون لديك الكثير من المتابعين الذين يتقلبون بانتظام.

 

حيث ان هناك عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية الجيدة التي بإمكانها مساعدتك، وفيما يلي ثلاثة منها مختلفة تتصل بحسابك في انستغرام وتخبرك ببعض المعلومات المفيدة عن متابعيك (وغير المتابعين).


FOLLOW METER:
هو تطبيق يمنحك رؤى حول شعبيتك على انستغرام والمعجبين السريين والمتابعين الذين لا يتفاعلون .

 

FOLLOWERS TRACKER PRO:
يعمل هذا التطبيق كمتتبع بسيط مع واجهة نظيفة وبديهية.

FOLLOW COP:
يتيح لك هذا التطبيق رؤية غير المتابعين (المستخدمون الذين لا يتابعونك)، والمستخدمين الذين ألغوا متابعتك، والمتابعين الوهميين، وأهم المعجبين والمزيد.

 

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 

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