طريقة أخذ لقطة شاشة في كروم بوك

الوكيل الإخباري - إنتشرت حواسيب كروم بوك في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب أسعارها المنخفضة وسهولة حملها، ولكن لا يزال نظام كروم لتشغيل الحواسيب مجهولًا للكثير من المستخدمين، وذلك لأنه لا يعتمد على تطبيقات ويندوز المعتادة في التشغيل، كما تختلف طريقة أخذ لقطة الشاشة في حواسيب كروم بوك عن الحواسيب المعتادة، وذلك بسبب اختلاف النظام واختصاراته.





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أخذ لقطة شاشة في كروم بوك :

1- تختلف لوحة المفاتيح في حواسيب كروم بوك عن باقي حواسيب ويندوز، ويظهر هذا الاختلاف بشكل واضح في الصف العلوي من المفاتيح.



2- حيث تستبدل حواسيب كروم بوك مجموعة أزرار F مختلفة الوظائف في الحواسيب المعتادة بأزرار تقوم بوظيفة واحدة.

3-وتقوم هذه الأزرار بمجموعة مختلفة من الوظائف مثل تحديث الصفحة والتحكم في الإنتقال بين الصفحات.

4- وحتى تقوم بأخذ لقطة شاشة للشاشة بأكملها قم بالضغط على زر Ctrl مع الزر الذي يظهر مثل كاميرا، وهو الزر رقم 6 في صف الأزرار العلوي.

5- ويستبدل هذا الزر زر F5 الموجود في الحواسيب المعتادة.

6- كما يمكنك أخذ لقطة لجزء من الشاشة فقط عبر الضغط على زري Ctrl+ Shift ثم زر عرض الشاشة.

7- وإذا كان حاسوبك لا يمتلك لوحة مفاتيح، فإنك تستطيع أخذ لقطة الشاشة عبر الضغط على زري التشغيل وخفض الصوت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











