طريقة إخفاء عدد الإعجابات على فيسبوك

الوكيل الإخباري - بدأت شركة فيسبوك بنشر ميزة إخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات لجميع المستخدمين بعد اختبارها خلال عام 2019.

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هناك خطوات مختلفة لإخفاء كل نوع من الإعجابات، وهي: ردود الفعل وإعجابات الصفحة، ويمكنك دائمًا إلغاء الميزة في أي وقت.



إخفاء عدد ردود الفعل :

1- افتح تطبيق فيسبوك في هاتفك.

2- اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.

3- في الشاشة التالية، اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية ومن ثم حدد خيار الإعدادات.

4- ضمن قسم التفضيلات، اضغط على خيار تفضيلات التفاعل.

5- في هذه الشاشة، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار منشورات من الآخرين لإخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات من الحسابات الأخرى.

6- من أجل إخفاء الإعجابات والتفاعلات عبر مشاركاتك الخاصة، بحيث لا يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيتها، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار في مشاركاتك.

إخفاء عدد اعجابات الصفحة

1- افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي.

2- في صفحتك الرئيسية اضغط على خيار المزيد.

3- من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار الإعجابات.

4- في هذه الصفحة، اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى.

5- من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار تحرير خصوصية الإعجابات.

6- يظهر لك قائمة الفئات، قم بتحديد فئة تغطي الصفحة أو الصفحات التي تريد إخفاء إعجابك بها.

7- من الخيارات التي تظهر لك، اضغط على خيار أنا فقط.

8- كرر الخطوات من 4 إلى 5 لأي فئات أخرى تريد جعلها خاصة، ومن ثم اضغط على خيار إغلاق في الأسفل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





