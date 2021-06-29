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الثلاثاء، 29-06-2021 11:47 ص

طريقة إخفاء عدد الإعجابات على فيسبوك

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة فيسبوك بنشر ميزة إخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات لجميع المستخدمين بعد اختبارها خلال عام 2019.

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هناك خطوات مختلفة لإخفاء كل نوع من الإعجابات، وهي: ردود الفعل وإعجابات الصفحة، ويمكنك دائمًا إلغاء الميزة في أي وقت.

إخفاء عدد ردود الفعل : 

1- افتح تطبيق فيسبوك في هاتفك.
2- اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.
من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.
3- في الشاشة التالية، اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية ومن ثم حدد خيار الإعدادات.
4- ضمن قسم التفضيلات، اضغط على خيار تفضيلات التفاعل.
5- في هذه الشاشة، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار منشورات من الآخرين لإخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات من الحسابات الأخرى.
6- من أجل إخفاء الإعجابات والتفاعلات عبر مشاركاتك الخاصة، بحيث لا يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيتها، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار في مشاركاتك.

 

إخفاء عدد اعجابات الصفحة
1- افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي.
2- في صفحتك الرئيسية اضغط على خيار المزيد.
3- من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار الإعجابات.
4- في هذه الصفحة، اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى.
5- من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار تحرير خصوصية الإعجابات.

6- يظهر لك قائمة الفئات، قم بتحديد فئة تغطي الصفحة أو الصفحات التي تريد إخفاء إعجابك بها.
7- من الخيارات التي تظهر لك، اضغط على خيار أنا فقط.
8- كرر الخطوات من 4 إلى 5 لأي فئات أخرى تريد جعلها خاصة، ومن ثم اضغط على خيار إغلاق في الأسفل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

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