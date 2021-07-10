طريقة إغلاق التطبيق عبر مراقب الأنشطة من خلال نظام ماك

الوكيل الإخباري - لا تتوقف التطبيقات في العادة على نظام ماك، حيث يعتبر النظام مستقرًا وكذلك تطبيقاته مستقرة بشكل كبير، ولكن لكل قاعدة شواذ، ولذلك تجد بعض التطبيقات تتوقف عن التجاوب وتحتاج لإجبار التطبيق على الإغلاق، ويصبح هذا الأمر ضروريًا إن كنت تستخدم نظام تجريبي غير مستقر.





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تقدم آبل أداة أخرى تمكنك من إغلاق التطبيقات المتوقفة تدعى مراقب الأنشطة، وهي أداة مبنية داخل النظام لا تحتاج لتثبيتها.

ويمكنك الوصول إلى مراقب الأنشطة عبر طريقتين:

1 - الأولى كتابة Activity Monitor في شريط البحث السريع

2 - أو الضغط على قائمة التطبيقات في الجهة اليسرى واختيار مجلد الأدوات ثم مراقب الأنشطة.



وعندما تفتح تطبيق مراقب الأنشطة فإنك ترى أمامك مجموعة من العمليات والأنشطة التي تتم على حاسبك.

كما تعرض لك هذه القائمة جميع الموارد المستهلكة من قبل العمليات المختلفة، بما فيها أنوية المعالج والطاقة والإنترنت.



ويمكنك اختيار التطبيق الذي ترغب في إغلاقه عبر هذه القائمة، ثم قم بالضغط على علامة x الموجودة في شريط الأدوات.

وعندما تظهر لك رسالة الاختيار مابين الإغلاق أو الإجبار على الإغلاق قم بالضغط على زر Force Quit لتجبر التطبيق على الإغلاق.



وإذا لم تفلح هذه الطرق فإنك تستطيع إغلاق حاسبك أو إعادة تشغيله عبر الاستمرار بالضغط على زر الطاقة حتى ترى علامة آبل على الشاشة، ثم إترك الزر لتتم اعادة التشغيل.







المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







