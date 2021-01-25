الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

نشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الإثنين، 25-01-2021 12:31 م

طريقة إنشاء محادثة سرية على تيليجرام

0793bcde-8dba-11e9-b2aa-5ba392ab87ab_image_hires_074750


الوكيل الإخباري _ حقق تطبيق المراسلة تيليجرام نجاحا كبيرا ، ولاقى  زيادة هائلة في عمليات التحميل وذلك على خلفية قرارات تطبيق واتسآب الخاصة بتغيير سياسة الخصوصية.

اضافة اعلان
 

كما يتيح التطبيق خصوصية وأمان أكثر من التطبيقات الأخرى بسبب اعتماده على بروتوكول التشفير المسمى  MT Porto، والذي تم تصميمه لجعل الأمان متوافقًا مع تسليم الرسائل عالية السرعة والموثوقية على الاتصالات الضعيفة.

 

اليك كيفية إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام: 

- افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.

-قم بزيارة الملف الشخصي الخاص بك، ثم اضغط على صورتك الشخصية أعلى الشاشة.


- انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

 

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

غوغل تحول بعض منشآتها إلى مراكز تطعيم ضد كورونا

newgmaillogo

جوجل تحذر مستخدمي Gmail من عدم الموافقة على شروطها الجديدة

446832_spong

بعد إطلاقها رسميا.. تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب

جوجل

تغييرات كبرى في جوجل

maxresdefault

يوتيوب يطرح صفحات الوسوم لجميع المستخدمين

1-997308

عودة العلامة الزرقاء لمستخدمي تويتر

أخبار متعلقة
pandasecurity-whatsapp-photos-videos-1100x735

الهند تطلب من واتسآب سحب شروطه الإجبارية الجديدة

Facebook (Custom)

هكذا يُمكنك تغيير إعدادات الخصوصية لبعض منشورات فيسبوك

Telegram (Custom)

بسبب واتسآب.. تيليجرام يحقق 25 مليون تحميل في 72 ساعة

WhatsApp-update-how-to-update-WhatsApp-on-iPhone-Android-WhatsApp-hack-1126966

'واتساب' بعد التحديث الجديد .. اكتشاف ثغرة كبيرة

image

تحذير هام من ميزة جديدة ستطرحها واتسآب للمستخدمين !

Telegram-Messenger

العثور على مشكلة أمنية في تطبيق تيليجرام