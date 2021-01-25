طريقة إنشاء محادثة سرية على تيليجرام

الوكيل الإخباري _ حقق تطبيق المراسلة تيليجرام نجاحا كبيرا ، ولاقى زيادة هائلة في عمليات التحميل وذلك على خلفية قرارات تطبيق واتسآب الخاصة بتغيير سياسة الخصوصية.

اضافة اعلان



كما يتيح التطبيق خصوصية وأمان أكثر من التطبيقات الأخرى بسبب اعتماده على بروتوكول التشفير المسمى MT Porto، والذي تم تصميمه لجعل الأمان متوافقًا مع تسليم الرسائل عالية السرعة والموثوقية على الاتصالات الضعيفة.

اليك كيفية إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام:



- افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.



-قم بزيارة الملف الشخصي الخاص بك، ثم اضغط على صورتك الشخصية أعلى الشاشة.



- انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

المصدر : صدى البلد







