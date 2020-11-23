طريقة إنشاء موقع بـ جوجل في 7 خطوات

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص لادارة اعمالهم التجارية والترويج لها ، عن طريق إنشاء موقع الويب الخاص بهم ، حيث يقدم جوجل امكانية انشاء موقع بطريقة بسيطة ومباشرة ومجانية، وذلك من خلال 7 خطوات :

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1. بعد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمواقع جوجل.



2. ضمن العنوان "بدء موقع جديد"، اختر النموذج الذى تريد استخدامه، فسيؤدى الضغط فوق "معرض النماذج" إلى توسيع خياراتك لتظهر لك جميع النماذج التى توفرها مواقع جوجل.



3. فى الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة، ادخل اسم موقعك.



4. باستخدام مربعات الأدوات المتوفرة، قم بإضافة محتوى إلى موقعك، ويمكن أن يشمل ذلك النصوص والصور والوسائط الأخرى، فيمكنك أن تضف هذه العناصر بالضغط فوق المنطقة ذات الصلة فى القالب الخاص بك، واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة.



5. عند إضافة كل المحتوى ذى الصلة إلى موقعك، اضغط على "نشر" فى الجزء العلوى الأيسر.



6. في المربع المنبثق الذى يظهر، اختر عنوان URL الذى تريده، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه بشكل افتراضى، سيبدأ كل عنوان URL لمواقع Google بـ https://sites.google.com/view ثم الاسم الذى اخترته.



• إذا كنت تمتلك عنوان URL مخصصًا بالفعل، فضعه فى منطقة "عنوان URL المخصص". يمكنك أيضًا تعيين من يُسمح له برؤية موقعك، وما إذا كان سيظهر فى عمليات بحث جوجل.



7. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق "نشر" مرة أخرى لتعيين موقعك على الهواء مباشرة وجعله مرئيًا للآخرين.



المصدر : اليوم السابع

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