الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

أجواء لطيفة الحرارة

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل سبب اجراء المقابلات للتخصصات الطبية

الإثنين، 23-11-2020 11:22 ص

طريقة إنشاء موقع بـ جوجل في 7 خطوات

62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400


الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص لادارة اعمالهم التجارية والترويج لها ، عن طريق إنشاء موقع الويب الخاص بهم ، حيث يقدم جوجل امكانية انشاء موقع بطريقة بسيطة ومباشرة ومجانية، وذلك من خلال 7 خطوات :

اضافة اعلان
 

1. بعد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمواقع جوجل.


2. ضمن العنوان "بدء موقع جديد"، اختر النموذج الذى تريد استخدامه، فسيؤدى الضغط فوق "معرض النماذج" إلى توسيع خياراتك لتظهر لك جميع النماذج التى توفرها مواقع جوجل.


3. فى الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة، ادخل اسم موقعك.


4. باستخدام مربعات الأدوات المتوفرة، قم بإضافة محتوى إلى موقعك، ويمكن أن يشمل ذلك النصوص والصور والوسائط الأخرى، فيمكنك أن تضف هذه العناصر بالضغط فوق المنطقة ذات الصلة فى القالب الخاص بك، واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

 

5. عند إضافة كل المحتوى ذى الصلة إلى موقعك، اضغط على "نشر" فى الجزء العلوى الأيسر.

 

6. في المربع المنبثق الذى يظهر، اختر عنوان URL الذى تريده، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه بشكل افتراضى، سيبدأ كل عنوان  URL لمواقع Google بـ https://sites.google.com/view ثم الاسم الذى اخترته.


• إذا كنت تمتلك عنوان URL مخصصًا بالفعل، فضعه فى منطقة "عنوان URL المخصص". يمكنك أيضًا تعيين من يُسمح له برؤية موقعك، وما إذا كان سيظهر فى عمليات بحث جوجل.

 

7. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق "نشر" مرة أخرى لتعيين موقعك على الهواء مباشرة وجعله مرئيًا للآخرين.

 

 

المصدر : اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
e90671c14c1fdaa27f5f4a67b98894fa

خطوات إجراء محادثة فيديو على انستغرام مع 6 أشخاص

2020112217844349YL

منظومة ذكية يمكنها ترتيب الأولويات في توجيه خدمات الطوارىء

380804_1_1592775412

منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد درجة الثقة في صحة قراراتها

og-image

FoodBoss محرك بحث يدعم التسليم المباشر من المطاعم

71900337000000_original

تفاصيل الهجوم الذي يهدد خدمات العملاء المشفرة

319

خبير يتوقع مشاكل في تشغيل الهواتف القديمة