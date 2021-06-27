طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

الوكيل الإخباري - ترسل سوني تحديثات مستمرة إلى ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، وتهدف هذه التحديثات لتحسين أداء الذراع وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين.

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طريقة تحديث ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 :

1- يجب أن يكون جهازك متصل بالإنترنت، حيث يقوم بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي.

2- ولا يمكنك أن تقوم بتحديث ذراع التحكم بشكل يدوي، لذلك قم بتشغيل المنصة وراقب الجزء السفلي من الشاشة.

3- وإذا كان هناك تحديث متاح لذراع التحكم فإنك تجد رسالة تخبرك بوجوده، ويمكنك تثبيت التحديث مباشرةً أو بعد 24 ساعة.

4- وبعد ذلك قم بتوصيل الذراع عبر كابل USB الخاص به، وذلك لأنك لا تستطيع تثبيت التحديث لاسلكيًا.

5- وعندما تقوم بتوصيل الذراع عبر الكابل قم بالضغط على زر التحديث الآن.

6- ولكن إذا قمت بإخفاء هذه الرسالة أو تجاهلها لأي سبب ، فإنك لن تستطيع تحديث ذراع التحكم بسهولة.

7- وحتى تستعيد رسالة التحديث فإنك تحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة والتي يفضل ألا تقوم بها.

8- ويجب أن تنتظر حتى تعود إليك الرسالة تلقائيًا دون أي تدخل منك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية