طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

الوكيل الإخباري - ترسل سوني تحديثات مستمرة إلى ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، وتهدف هذه التحديثات لتحسين أداء الذراع وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين.
طريقة تحديث ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 :
1- يجب أن يكون جهازك متصل بالإنترنت، حيث يقوم بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي.
2- ولا يمكنك أن تقوم بتحديث ذراع التحكم بشكل يدوي، لذلك قم بتشغيل المنصة وراقب الجزء السفلي من الشاشة.
3- وإذا كان هناك تحديث متاح لذراع التحكم فإنك تجد رسالة تخبرك بوجوده، ويمكنك تثبيت التحديث مباشرةً أو بعد 24 ساعة.
4- وبعد ذلك قم بتوصيل الذراع عبر كابل USB الخاص به، وذلك لأنك لا تستطيع تثبيت التحديث لاسلكيًا.
5- وعندما تقوم بتوصيل الذراع عبر الكابل قم بالضغط على زر التحديث الآن.
6- ولكن إذا قمت بإخفاء هذه الرسالة أو تجاهلها لأي سبب ، فإنك لن تستطيع تحديث ذراع التحكم بسهولة.
7- وحتى تستعيد رسالة التحديث فإنك تحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة والتي يفضل ألا تقوم بها.
8- ويجب أن تنتظر حتى تعود إليك الرسالة تلقائيًا دون أي تدخل منك.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية