الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: حريصون على تقديم لقاح كورونا للعاملين بالقطاع الصناعي

الأردن يبحث مع سوريا من أجل توفير كميات أكبر من المياه

انطلاق أعمال القمة الثلاثية في بغداد

الصحة : عطاءات صيانة لـ 6 مستشفيات حكومية

وزارة المياه تسمح بحفر الآبار الإرتوازية في الأغوار الجنوبية

رفع الجلسة في قضية 'الفتنة' إلى يوم الأربعاء

انتهاء توسعة صوامع الجويدة بسعة 255 ألف طن

إصابتان بـ' السلالة الهندية' لكورونا في فلسطين

إحباط تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأردن

الفرجات لـ الوكيل : الصحة تعتزم توفير فحص كورونا السريع خلال أيام

الأحد، 27-06-2021 11:14 ص

طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

1045692373_0_258_3072_1920_1000x541_80_0_0_4d6c8642badf69b2b94bb42c933c65b2


الوكيل الإخباري - ترسل سوني تحديثات مستمرة إلى ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، وتهدف هذه التحديثات لتحسين أداء الذراع وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين.

اضافة اعلان

 

طريقة تحديث ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 :

 

1- يجب أن يكون جهازك متصل بالإنترنت، حيث يقوم بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي.
2- ولا يمكنك أن تقوم بتحديث ذراع التحكم بشكل يدوي، لذلك قم بتشغيل المنصة وراقب الجزء السفلي من الشاشة.
3- وإذا كان هناك تحديث متاح لذراع التحكم فإنك تجد رسالة تخبرك بوجوده، ويمكنك تثبيت التحديث مباشرةً أو بعد 24 ساعة.
4- وبعد ذلك قم بتوصيل الذراع عبر كابل USB الخاص به، وذلك لأنك لا تستطيع تثبيت التحديث لاسلكيًا.
5- وعندما تقوم بتوصيل الذراع عبر الكابل قم بالضغط على زر التحديث الآن. 
6- ولكن إذا قمت بإخفاء هذه الرسالة أو تجاهلها لأي سبب ، فإنك لن تستطيع تحديث ذراع التحكم بسهولة.
7- وحتى تستعيد رسالة التحديث فإنك تحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة والتي يفضل ألا تقوم بها.
8- ويجب أن تنتظر حتى تعود إليك الرسالة تلقائيًا دون أي تدخل منك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف-توسع-تجارتك-ما-بعد-الإنطلاقة-الناجحة-amazon-3

مشاكل أمازون مع المراجعات المزيفة

untitledpng

موزيلا تطلق تطبيق Rally

smartphone-germs-coronavirus

خطوات استخدام بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

نهنن

طرق استخدام آيفون كماسح ضوئي

كيف-تحمّل-ماين-كرافت

نصائح البداية في ماين كرافت لتحميل نسخة خاصة للهواتف المحمولة

انشاء-موقع-الكتروني-كيف-تنشأ-موقعك-الالكتروني-

طريقة إنشاء موقع إلكتروني مجاني عبر آيفون مباشرةً

أخبار متعلقة
60c935d14236042cb91b9883

تعطل خدمات تويتر في بعض الدول

apple-releases-ios-14-6-for-iphone-introduces-voice-unlock-after-restart-apple-card-family-podcast-subs-more.1280x600

نتائجه مروعة .. آخر تحديث من آبل يصيب قطاعا كبيرا من أصحاب 'آيفون'