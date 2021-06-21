طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab

الوكيل الإخباري - يمكنك الوصول إلى Xbox Design Lab عبر هذا الرابط، ومن ثم الضغط على الزر الأخضر في الواجهة لتبدأ بتصميم ذراع التحكم الخاص بك.

اضافة اعلان

وبعد ذلك تقوم بالبدء في تصميم وتغيير شكل ذراع تحكم إكس بوكس وألوانها كما ترغب من القائمة الموجودة أمامك.





وتستطيع تغيير لون القطعة الأمامية لذراع التحكم والقطعة الخلفية بالإضافة إلى جميع الأزرار الموجودة عبر الذراع وأصابع التحكم.



وبعد ذلك تقوم بإضافة الكتابة التي ترغب فيها وتكون في الجزء السفلي من ذراع التحكم.



يذكر أن مايكروسوفت أطلقت جهازها الأحدث Series X في العام الماضي، وتحديدًا في شهر أكتوبر 2020. وتمكنت الشركة منذ ذلك الوقت من بيع ملايين أجهزة إكس بوكس .

ويمتاز الجهاز عن منافسيه بالقوة العتادية التي تسمح له بتشغيل الكثير من الألعاب بدقة 4K ومعدل إطارات 60 إطار في الثانية.



بالإضافة إلى ذلك هناك خدمة Xbox Game Pass المميزة التي توفر لك مئات الألعاب بسعر مخفض وبشكل شبه دوري. كما أن الكثير من الألعاب تصدر عبر الخدمة مباشرةً فور صدورها.



وتعمل مايكروسوفت على توسيع مكتبة الألعاب الخاصة بها عبر الكثير من عمليات الاستحواذ على استوديوهات تطوير الألعاب المختلفة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

