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الأربعاء، 30-09-2020 11:59 ص

طريقة تشغيل الوضع المظلم في مستندات جوجل

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الوكيل الإخباري _  بعد شهرين من قيام شركة جوجل بتمكين المظهر المظلم كشفت الشركة عن كيفية وصول الوضع المظلم لخدمة (G Suite) بما في ذلك مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية .

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واشارت في بيان قالت فيه : "إن الوضع المظلم متاح الآن لجميع مستخدمي G Suite الذين لديهم حسابات شخصية ومهنية في جوجل ، إذا كان لديهم أحدث إصدار من مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية.

 

كيفية تمكين الوضع المظلم:


افتح تطبيق المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية.


انقر فوق القائمة.


اضغط على الإعدادات.

انقر على (Theme).


اختر الوضع المظلم.


إذا كنت تريد أن ترى كيف سيبدو المستند الخاص بك في الوضع الفاتح، يمكنك النقر فوق المزيد أو النقاط الثلاث أثناء فتح المستند، ثم انقر فوق عرض في مظهر فاتح.


المصدر : الامارات نيوز

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