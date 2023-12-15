الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-12-2023 05:20 م

طريقة تعرضك للاختراق !

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الوكيل الإخباري- يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، ويتميز أيضًا بأنه سهل الاستخدام، ويحتوي على بعض ميزات الأمان مثل استخدام بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف لتأمين الرسائل، ولكن بالرغم من ذلك يوجد طرق قد تؤدي إلى اختراق خصوصية الرسائل، وجهات الاتصال الخاصة بك.

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ومن بين هذه الطرق "التصيد عبر ملفات الوسائط " حيث تؤثر هذه الثغرة التي على كل من تطبيقي واتساب، و(تليجرام) Telegram، ويستفيد هذا الهجوم من طريقة تلقي التطبيقات لملفات الوسائط مثل الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة هذه الملفات على وحدة تخزين خارجية للجهاز.

 

يبدأ الهجوم بتثبيت برمجية ضارة مخبأة داخل تطبيق، والتي يمكنها بعد ذلك مراقبة الملفات الواردة للتطبيق، وعندما يظهر ملف جديد يمكنها تبديل الملف الحقيقي لملف مزيف.


اكتشف باحثو شركة سيمانتيك للأمن الإلكتروني هذه الثغرة وقالوا إنه يمكن استخدامها للاحتيال على الناس أو لنشر أخبار وهمية.


لتجنب هذه الثغرة يمكنك اتباع الخطوات التالية:


• انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.


• اضغط على خيار (الإعدادات) Setting الموجود في الجانب السفلي الأيسر من الشاشة.


• اضغط على خيار (استخدام البيانات والتخزين) Data and Storage Usage.


• تحت خيار (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media Auto-Download ستجد أنواع الوسائط التي يمكن حفظها تلقائيًا على هاتفك وهي: الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات


• اضغط على خيار (إيقاف دائمًا) Never لمنع التنزيل تلقائيًا على جهازك.


سوف يحميك ذلك من هذه الثغرة الأمنية. ومع ذلك؛ فإن الإصلاح الحقيقي للمشكلة سيتطلب من مطوري التطبيقات أن يغيروا تمامًا الطريقة التي تتعامل بها التطبيقات مع ملفات الوسائط في المستقبل.

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