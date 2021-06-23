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الأربعاء، 23-06-2021 11:28 ص

طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage

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الوكيل الإخباري - يأتي تطبيق iMessage ليكون التطبيق الرسمي للرسائل في هواتف آيفون وأجهزة آي أو إس بشكل عام، وهذا يعني أنك تستقبل الرسائل النصية عليه مباشرةً وكذلك ترسلها عبره، بالإضافة إلى ذلك يعمل ضمن شبكة خاصة به وحصرية لأجهزة آبل، وكسائر تطبيقات الدردشة الأخرى قد ترغب بتعديل أو تخصيص صفحتك الشخصية.

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إليك طريقة طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage :
 

1 - توجه إلى التطبيق على هاتفك ثم قم بفتحه، وبعد ذلك قم بالضغط على زر تعديل الموجود في أعلى الهاتف.
2 - ثم اختر تعديل الاسم والصورة حتى تنتقل إلى شاشة تعديل صفحتك الشخصية.

3 - وبعد ذلك ينقلك التطبيق إلى شاشة تعديل الصورة الشخصية والاسم، ثم قم بتغيير الصورة كما ترغب ووضع الاسم الجديد الذي ترغب فيه.

4 - ويعطيك التطبيق اختيار مشاركة الإسم والصورة الجديدة أو لا، ولكن قم باختيار مشاركة الصورة والإسم حتى تتحكم في صورتك الشخصية على الهواتف الأخرى.

5 - وتستطيع الضغط على زر تعديل الموجود تحت الصورة الشخصية حتى تقوم بإختيار صورك مناسبة لك أو اختيار أحد صور Animoji الخاصة بالآيفون.
6 - وتستطيع التقاط صورة مباشرةً من كاميرا الهاتف أيضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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