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الأربعاء، 02-06-2021 11:25 ص

طريقة جديدة لتثبيت جوجل كاميرا على هاتفك

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الوكيل الإخباري - يمكنك تثبيت جوجل كاميرا على مجموعة مختارة من هواتف أندرويد، ولا تدعم جميع الهواتف هذا التطبيق. 

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وذلك لأن هذا التطبيق هو نسخة من التطبيق الموجود على هواتف جوجل بيكسل، ولذلك إن كان جهازك يستخدم معمارية مختلفة عن أجهزة جوجل بيكسل، فإنك لن تستطيع تثبيته أو تشغيله.

 

وقد ظهر التطبيق برعاية منتديات XDA Developers، وهي المسؤولة عن تطوير التطبيق وتجهيز نسخ قابلة للتثبيت منه.


وتمتاز أجهزة جوجل بيكسل بالكاميرا القوية، وذلك بالرغم من المواصفات الفنية الضعيفة للكاميرا.


ولكن معالجة جوجل بيكسل للصور تجعلها أفضل صور يمكنك أن تراها على هواتف أندرويد، ويرى الكثيرون أنها تنافس هواتف آيفون في جودتها.

 

وتوجد بضعة شروط حتى تتمكن من تثبيت جوجل كاميرا على هاتفك، وهي : 

1-القدرة على استخدام خدمات جوجل:

حيث لن يعمل التطبيق مع هواتف هواوي أو هونر التي لا تدعم خدمات جوجل.

 

2-الوصول إلى مكتبة Camera2 API:
وهي مكتبة برمجية تطورها جوجل وتعمل على التحكم في الكاميرا بشكل أفضل. 

 

 

المصدر- البوابة العربية للأخبار التقنية 





 

 




 

 


 

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