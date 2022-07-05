طريقة حذف حساب انستغرام

الوكيل الإخباري - إذا كنت قد اتخذت قرارًا بحذف حسابك على إنستغرام، سواء كنت لا تحتاج إلى التطبيق أو لأن الشركة الأم ميتا أثارت الجدل مرة أخرى، فإن القيام بذلك ليس بالسرعة أو السهولة كما ينبغي. وحتى وقت قريب، لم يكن من الممكن القيام بذلك من داخل تطبيق إنستغرام.

اضافة اعلان



حذف حساب إنستغرام باستخدام تطبيق ios وأندرويد

أسهل طريقة لمستخدمي آي فون لحذف إنستغرام هي باستخدام التطبيق. للقيام بذلك، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق القائمة المنسدلة في الجزء العلوي الأيمن، وحدد الإعدادات. ثم انتقل إلى الحساب، وانتقل لأسفل إلى أسفل القائمة. سيكون هناك زر حذف الحساب أسفل زر المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.



إذا كان لديك هذا الزر، فسيؤدي النقر عليه إلى إظهار قائمة تسألك عما إذا كنت تريد حذف حسابك أو إلغاء تنشيطه، وسيؤدي الضغط على زر حذف الحساب إلى ظهور رسالة تفيد بأنه يمكنك إيقاف عملية الحذف بحلول تاريخ معين إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى.



انقر فوق الزر الأحمر لمتابعة حذف الحساب، وسيفتح التطبيق صفحة ويب. هنا، يمكنك إكمال عملية الحذف بعد الإجابة على سؤال حول سبب حذف حسابك، وإدخال كلمة مرورك للتأكيد.



حذف إنستغرام على الويب

إذا لم تتمكن من استخدام التطبيق لحذف حسابك، فسيتعين عليك اتباع هذه الخطوات للتخلي عن حسابك إما باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف، طالما أنك تستخدم متصفح ويب.



أولاً، سيتعين عليك الانتقال إلى صفحة طلب إزالة الحساب الخاصة في إنستغرام، والتي يمكن العثور عليها هنا. و إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى إنستغرام للويب (لن يكون معظم الأشخاص كذلك)، فسيتعين عليك إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك. في الواقع، من المحتمل جدًا أن تضطر إلى إدخال كلمة مرورك مرتين خلال عملية الحذف، لذلك ربما يكون الوقت مناسبًا الآن للتأكد من معرفتك بها.



و يجب أن ينتهي بك الأمر في صفحة بها شعار إنستغرام القديم وقائمة منسدلة تسألك عن سبب رغبتك في حذف حسابك. بناءً على الخيار الذي تختاره، قد تظهر لك روابط مختلفة إلى مركز المساعدة في إنستغرام تعد بإصلاح مشاكلك أو رسالة تذكرك بشكل مفيد بالتحقق من الحساب الذي تحذفه.



وبغض النظر عن اختيارك، سيكون هناك مربع أسفل الروابط يطلب منك إعادة إدخال كلمة مرورك. بعد القيام بذلك، المس أو انقر فوق الزر المسمى حذف (اسم حسابك)، وأكد أنك متأكد أنك تريد فعل ذلك.



و لن يتم مسح بياناتك على الفور، بل ستحتفظ بها ميتا لمدة 30 يومًا. ولكن سيتم إخفاء ملفك الشخصي ومشاركاتك على الموقع، بحسب موقع ذا فيرج.

24