طريقة سهلة لحذف رسائلك كاملة من Gmail

الوكيل الإخباري - في الأغلب، يتلقى مشتركو البريد الإلكتروني Gmail، خاصة، الأشخاص الذين تعتمد أعمالهم على إرسال واستقبال الرسائل البريدية بشكل كبير، إشعارات تبلغهم بقرب امتلاء حسابهم، وأنهم بحاجة إلى زيادة مساحة التخزين مقابل مبالغ مالية تدفع شهرياً.





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قبل فترة قصيرة، تداركت "Gmail" هذا الأمر، ووفرت لك خياراً يمكنك من حذف جميع الرسائل الواردة إليك دفعة واحدة، من خلال ثلاث خطوات بسيطة، شرحها موقع Toms Guide، كما بين موقع Digital Trends إمكانية حذف الرسائل، ضمن فترة زمنية محددة:





حذف جميع الرسائل دفعة واحدة:

1- ادخل على صفحة البريد الوارد (inbox).

2- ستجد أسفل محرّك البحث من جهة اليسار مربعاً بجواره سهم صغير، عند النقر عليه سيقوم بتحديد صفحة واحدة، تضم 50 رسالة فقط، وقد أضيفت الآن إمكانية اختيار جميع الرسائل (Select all (conversations in Primary، أو تلك غير المقروءة، أو تلك التي قمت بقراءتها، وعدة خيارات أخرى.

3 - بعد تحديد المجموعة التي تريد حذفها، قم بالضغط على صورة سلة المهملات، التي ستظهر لك على نفس الشريط، وقم حذف ما تريد.

4 - بإمكانك استرداد أي رسالة تم حذفها خلال 30 يوماً، ما لم تفعل خيار الحذف اليدوي لسلة المهملات.

حذف الرسائل ضمن فترة زمنية محددة

بات بإمكان مستخدمي "Gmail" حذف رسائل الواردة إليهم، ضمن فترة زمنية محددة، وذلك من خلال خطوتين بسيطتين:



1 - نضع المؤشر على محرك البحث داخل Gmail، والموجود أعلى الصفحة، ثم نقوم بإدخال تاريخ البدء والنهاية، ونستخدم معهما كلمتي (Before)، و(After)، وعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نحذف جميع الرسائل التي تلقيناها، اعتباراً من تاريخ 1/1/2022 وحتى تاريخ 1/3/2022، نقوم بإدخال الجملة التالية في مربع البحث: Before: 2022/1/1 وAfter: 2022/3/1.

2 - نحدد الرسائل التي تظهر لنا، ونختارها جميعا، ونضغط على صورة سلة المهملات، كما قمنا بذلك في التجربة الأولى.

زهرة الخليج