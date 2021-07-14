طريقة طمس الخلفية في إنستغرام

الوكيل الإخباري - يدعم تطبيق إنستغرام على هواتف آيفون الخاصية الجديدة التي تسمح بطمس الخلفية في محادثات الفيديو مع نظام iOS 15 .





اضافة اعلان

يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية :



1 - التوجه إلى تطبيق إنستاجرام ثم فتح الصفحة الشخصية مع من ترغب في إجراء مكالمة فيديو معه.

2 - بعد ذلك قم بالضغط على زر Call الذي يظهر أمامك في التطبيق، وعندما تبدأ محادثة الفيديو بشكل كامل قم بسحب الشاشة من الأعلى لتفتح مركز الأوامر.

3 - وعندما ترى اختيار يدعى Video Effects قم بالضغط عليه حتى تصل إلى تأثيرات الفيديو التي يمكنك استخدامها عبر التطبيق.

4 - وبعد ذلك قم بتفعيل خاصية طمس الخلفية، ويمكنك أيضًا تغيير وضع الصوت عبر المربع الخاص به في مركز التحكم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

