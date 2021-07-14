الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

3116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

الحكومة السورية تؤكد حرصها على دعم تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

رواتب موظفي القطاع الحكومي غدا

لا قرارات بشأن التعليم الوجاهي ما دامت النسب الإيجابية تحت الـ5%

الأربعاء، 14-07-2021 12:24 م

طريقة طمس الخلفية في إنستغرام

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1


الوكيل الإخباري - يدعم تطبيق إنستغرام على هواتف آيفون الخاصية الجديدة التي تسمح بطمس الخلفية في محادثات الفيديو مع نظام iOS 15 . 

اضافة اعلان

يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية : 


1 - التوجه إلى تطبيق إنستاجرام ثم فتح الصفحة الشخصية مع من ترغب في إجراء مكالمة فيديو معه. 
2 - بعد ذلك قم بالضغط على زر Call الذي يظهر أمامك في التطبيق، وعندما تبدأ محادثة الفيديو بشكل كامل قم بسحب الشاشة من الأعلى لتفتح مركز الأوامر.
3 - وعندما ترى اختيار يدعى Video Effects قم بالضغط عليه حتى تصل إلى تأثيرات الفيديو التي يمكنك استخدامها عبر التطبيق.
4 - وبعد ذلك قم بتفعيل خاصية طمس الخلفية، ويمكنك أيضًا تغيير وضع الصوت عبر المربع الخاص به في مركز التحكم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشكلة-في-حواسب-ماك-بوك-برو-الجديدة-بسبب-درجة-الحرارة-العالية

طريقة عرض درجة حرارة ماك بوك باستمرار

الترقية-إلى-ويندوز-11-2

الإقلاع في الوضع الآمن في ويندوز 11

انستقرام-1

إنستغرام تختبر مشاركة الروابط في القصص

21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

آبل تطلق حزمة بطارية MagSafe

143-223915-new-feature-in-google-maps-for-iphone_700x400

كيفية قياس المسافات في خرائط جوجل عبر الهاتف

thumb

إخفاء الصور في Google Photos

أخبار متعلقة
انستقرام-1

إنستغرام تختبر مشاركة الروابط في القصص

21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

آبل تطلق حزمة بطارية MagSafe

image_750x_5e9ac9d54a933

كيفية تسجيل الشاشة والصوت على أيفون

96b3eb65-6b70-45d2-8ab3-9267d410b168_16x9_1200x676

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

فيسبوك-أرشيفية

'فيسبوك' تخترق حاجز تريليون دولار للمرة الأولى

2a87166c-4259-4746-8964-670c583043c9

خطوات استخدام ميزة النص المباشر في آيفون وآيباد