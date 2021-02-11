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الخميس، 11-02-2021 02:11 م

طريقة لحذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة

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الوكيل الإخباري _ قد يتعرض بعض الاشخاص لمواقف تجبرهم لاتخاذ قرار  بحذف جميع رسائل الماسنجر دفعة واحدة ، وهناك طريقة تمكنك من التخلص من جميع الرسائل بنقرة واحدة ، وذلك من خلال اضافة Fast delete facebook messenge ، اتبع الخطوات الاتية :
اضافة اعلان

تحتاج إلى فتح متصفح جوجل كروم.

ابدأ في تنزيل اضافة Fast delete facebook messenger المتواجد سوق جوجل الإلكتروني

يمكنك إضافة الامتداد من خلال الضغط على Add to Chrome.

على الفور بعد تثبيته على المتصفح تظهر أيقونة الاضافة في شريط العنوان بالمتصفح.

اضغط على الأيقونة الخاصة بالاضافة والتي يشار إليها بعلامة الرسائل كما في الصورة، واضغط على Open messages.

سيتم حذف جميع رسائل الماسنجر في غضون دقائق ( في حالة لم تعمل معك الطريقة غير لغة حسابك الى الانجليزية

ستفتح لك صفحة الرسائل الخاصة بك على الفيس بوك.

اعد الضغط مرة اخرى على الاضافة من الشريط واضغط على Delete all messages



المصدر : الامارات نيوز

 




 

 


 

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