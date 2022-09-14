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الأربعاء، 14-09-2022 12:14 م

طريقة نسخ وحفظ بيانات الخط الجديد إلى هاتف آيفون بسهولة

نقل-البيانات


الوكيل الإخباري - عند اقتنائك لخط هاتف برقم جديد، لم يتسع لك الوقت لحفظه بعد، مع استخدامك له عبر هاتف آيفون يمكنك بسهولة الوصول للرقم من خلال الهاتف.

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مجموعة خطوات من خلالها يمكنك الوصول لرقمك الخاص الجديد من خلال إعدادات هاتف آيفون .

 

معرفة رقمك الجديد عبر إعدادات آيفون
تطبيق الإعدادات بهاتف آيفون ، من السبل التي تمكنك من الوصول للرقم الجديد الذي تستخدمه عبر هاتف أبل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا، أدخل على قائمة الإعدادات بهاتف آيفون .

ثانيا، أدخل على اختيار خانة الهاتف.

ثالثا، ستجد رقم شريحة الخط الذي تستخدمه داخل قائمة إعدادات الهاتف بجانب تعريف "رقمي" أو My Number.

 

معرفة رقمك الجديد عبر تطبيق الهاتف Phone app على آيفون
أسلوب آخر يمكنك من خلاله الوصول لرقم هاتفك الجديد، من خلال تطبيق الهاتف أو Phone app على هاتف آيفون ، وذلك باتباع الخطوات التالية:
أولا، قم بزيارة تطبيق الهاتف على هاتفك.


ثانيا، أدخل على خانة جهات الاتصال.

 

ثالثا، أدخل على اختيار "شريحتي" أو My Card، ستجد رقم هاتفك هو أول رقم أعلى الشاشة.

 

العين الإخبارية 

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