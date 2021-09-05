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الأحد، 05-09-2021 04:06 م

طريقة نقل محادثات واتساب بين الآيفون وأندرويد

ؤب يبيبيب


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة واتساب منذ فترة قريبة أنها تسمح للمستخدمين بنقل المحادثات بين هواتف آيفون وأندرويد، وكانت هذه الميزة متاحة لمستخدمي الطور التجريبي من التطبيق.

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تضع واتساب مجموعة من الشروط حتى تتمكن من استخدام الأداة الرسمية للنقل بين آيفون وأندرويد.


ويجب أن تمتلك هاتف سامسونج، وأن يكون النقل من هاتف آيفون إلى هاتف سامسونج فقط.


لذلك لا تستطيع نقل محادثاتك من هاتف سامسونج أو أي هاتف أندرويد إلى آيفون.

 

كما أنك تحتاج لعمل اتصال سلكي مباشر بين الهاتفين، ويعني هذا استخدام كابل USB C إلى Lightning .


وتعمل هذه الطريقة عبر تثبيت تطبيق Samsung SmartSwitch في نسخه الحديثة، ويجب أن يكون هاتفك في وضع إعدادات المصنع.


وبعد ذلك تحتاج إلى توصيل الهاتفين معًا عبر الكابل، ومن ثم اتباع الخطوات التي تظهر على تطبيق سامسونج.


وعندما يظهر لك رمز QR Code، فإنك تحتاج لفحصه عبر تطبيق واتساب في آيفون لتتم عملية النسخ.

 

وتظهر لك شاشة بدأ عملية النسخ، ويمكنك الضغط على زر بدء لتبدأ عملية النسخ وتنقل المحادثات بين الهاتفين. 


وبعد ذلك أكمل الخطوات في هاتف سامسونج لتفتح واتساب وتقوم بتسجيل الدخول عبر رقم الهاتف القديم الخاص بك. 


وبحسب ماتقوله الشركة فإنها تنوي دعم المزيد من الهواتف عبر هذه الطريقة في الأيام القادمة، بالإضافة إلى تسهيل الخطوات بشكل أفضل. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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