الثلاثاء 05-09-2023
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الثلاثاء، 05-09-2023 01:12 م

طريقة هامة لحماية صورك على الهاتف

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الوكيل الإخباري- أصبحت هواتفنا الذكية تحمل معظم صورنا العائلية وذكرياتنا في عصر التكنولوجيا الرقمية، إلا أن مسحها من طريق الخطأ أو بسبب خلل فني، يعد كابوساً يراودنا دائماً ما يجعلنا نبحث باستمرار عن السبل الكفيلة لتفادي ذلك.

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إلا أن هؤلاء الذي يملكون أجهزة "أبل" محظوظون، إذ أن حذفهم للصور لا يكون نهائياً وعلى الفور، وبدلاً من ذلك يتم نقلها إلى الألبوم المحذوف مؤخراً، حيث يمكن استعادتها خلال 30 يوماً.

وبعد مرور 30 يوماً يتم حذف الصور نهائياً من خادم iCloud ولا يمكن استعادتها. إلا عبر الاعتماد على طرق أخرى للاسترداد، مثل الاستعادة من نسخة احتياطية على iCloud أو استخدام تطبيق استرداد بيانات تابع لجهة خارجية.


ولسوء الحظ، هذه الأساليب ليست مضمونة دائماً وقد يكون لها بعض العيوب، مثل الكتابة فوق البيانات الحالية أو انتهاك الخصوصية.


لذا عليك عمل نسخة احتياطية لصورك بانتظام والتحقق من إعدادات iCloud قبل حذف أي صور من جهاز "أبل"، بحسب ما يقول خبراء التكنولوجيا.

وأفضل طريقة لتجنب حدوث ذلك هو التأكد من إيقاف تشغيل إعداد iCloud الخاص بك قبل حذف الصور ومقاطع الفيديو من جهازك.


وبهذه الطريقة، لن تختفي الصور ومقاطع الفيديو من iCloud، ولن تضطر إلى القلق بشأن خطر فقدانها إلى الأبد. وعليك اتباع الخطوات التالية لإيقاف تشغيل iCloud:


- افتح تطبيق الإعدادات
- انقر على معرف Apple الخاص بك (الخيار الموجود في الأعلى باسمك)
- حدد iCloud
- حدد الصور
- قم بإيقاف تشغيل خيار مزامنة (Sync this iPhone)
وبمجرد الانتهاء من حذف العناصر من جهازك، قم بتشغيل iCloud للصور مرة أخرى بحيث يتم حفظ أي صور جديدة تلتقطها تلقائياً على iCloud.

وسيلة إضافية
كذلك يمكنك تنزيل تطبيق Google Photos كوسيلة إضافية لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً إذا كان لديك حساب "غوغل"، حيث إن حذف الصور من جهاز "أبل" الخاص بك لا يؤثر على "خادم غوغل".


وإذا قمت بحذف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق الخطأ، وكنت في حيرة بشأن ما يجب فعله، فيمكنك دائماً الاتصال بدعم "أبل" على الفور حتى يتمكنوا من مساعدتك.

 

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