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الأحد، 21-08-2022 04:59 م

طريقة وضع باسوورد على مستند Word

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الوكيل الإخباري - يعد برنامج Microsoft Word  من أكثر البرامج التي يتم استخدامها بين طلبة المدارس والجامعات لتنفيذ مشاريعهم وتسليماتهم، لذلك يجب أن تحافظ عليها قدر الإمكان وتحميها حتى لا يستطيع بعض المتسللين الوصول إليها.

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طريقة وضع باسوورد على مستند Word 
1 - لبدء تأمين المستند بكلمة مرور، افتح المستند

2- باستخدام shoppingmode Microsoft Word على جهاز الكمبيوتر.
3- عند فتح المستند من Word، اضغط على أعلى يمين الشاشة انقر على "ملف" File.
4 - سيظهر شريط في الجانب الأيسر من الشاشة، حدد "معلومات" info.
ثم حدد من الجانب الأيسر حماية المستند ثم تشفير بكلمة مرور Protect Document > Encrypt with Password.
5 - سيتم فتح مربع "تشفير المستند" “Encrypt Document”، وانقر فوق حقل "كلمة المرور" Password واكتب كلمة المرور التي تريد استخدامها لحماية المستند الخاص بك. ثم انقر على "موافق" Ok.
6 - احفظ التغييرات بالنقر على "حفظ" save في الشريط الجانبي الأيسر من Word.


جدير بالذكر أنه سيطلب منك كل مرة إدخال كلمة المرور عند فتح هذا المستند.

 

في المستقبل، إذا كنت ترغب في إزالة كلمة المرور، فيمكنك القيام بذلك بسهولة، ما عليك سوى فتح المستند باستخدام shoppingmod  Microsoft Word، واختيار ملف> معلومات> حماية المستند> تشفير بكلمة مرور File > Info > Protect Document > Encrypt with Password. 


امسح محتوى حقل "كلمة المرور" Password وانقر على "موافق" OK. ثم اختر "حفظ" Save من الشريط الجانبي الأيسر.

 

صدى البلد 

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