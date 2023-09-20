طريقتان لتحقيق الربح من فيسبوك

الوكيل الإخباري- يعد الربح من الفيس بوك من أكثر الطرق شيوعًا للربح عبر الإنترنت، إذ يستطيع الشخص الذي يملك حساباً في الفيس بوك القيام باستخدام موقع التواصل الاجتماعي هذا لغايات أخرى غير نشر الصور والتواصل مع الآخرين، حيث يمكن أن يُشكل الفيس بوك طريقة جيدة لكسب الأموال، وسنتعرف فيما يلي على بعض الطرق للقيام بهذا الأمر.

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التسويق عبر الفيس بوك

حيث يمكن أن يقوم مستخدم الفيس بوك بالتسويق لبعض المنتجات على الفيس بوك، وذلك من خلال تخصيص حساب مختلف عن الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم، ولا بد أن يرافق هذه الطريقة للتسويق العمل والالتزام الجادَين، فموضوع التسويق عبر الفيس بوك يحتاج إلى زيادة عدد الأشخاص المُتابعين للحساب الذي يتم التسويق من خلاله.

الإعلانات التجارية

يمكن أن يقوم المستخدم بتحصيل بعض الأموال من خلال العمل مع بعض المواقع المختصة بالتسويق الإلكتروني كموقع Amazon، ويتم ذلك من خلال وضع إعلانات لهذا الموقع ثم أخذ نسبة محددة من المال على كل عملية شراء تتم من خلال حساب الفيس بوك الخاص بالمستخدم.

كيفية إنشاء حساب على الفيس بوك

يمكن القيام بإنشاء حساب جديد على الفيس بوك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإنشاء حساب جديد على الفيس بوك www.facebook.com/r.php.

إدخال بعض المعلومات الشخصية المُتعلقة بالمستخدم الجديد للفيس بوك، مثل اسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات.

النّقر على زر Create an Account.

تأكيد هوية المستخدم من رقم هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني.

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