عادات سيئة تدمر هاتفك الذكي عليكِ تفاديها

الوكيل الإخباري - هل أنت قلق بشأن كثرة أعطال هاتفك الذكي المستمرة وتفكر في شراء إصدار جديد، لكن قد تكون مهملا وترتكب بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة الهاتف؟





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لإطالة عمر هاتفك والحفاظ عليه، عليكِ تفادي خمس عادات سيئة:





- شراء الكابلات الرخيصة

يعد استخدام كابلات شحن رخيصة الثمن خارج العلامة التجارية؛ الطريقة الأكثر تدميراً لهاتفك، ومعروف أن البطاريات تأتي مع دوائر شحن محددة مسبقاً، لذلك يعد الالتزام بالشاحن المرفق بالهاتف فكرة جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعرض حياتك للخطر عندما تكون سببًا في نشوب حريق أو صعق كهربائي. حتى في حالة استعانتك بكابلات جيدة، ينبغي عليك التعامل معها بعناية.



- عدم استخدام غلاف حماية

دون غلاف حماية سيكون هاتفك الذكي عُرضة للتلف والتحطم من الحوادث العارضة، ويزيد ذلك من احتمال حدوث تلف كبير، لذلك يجب أن تحتفظ بهاتفك داخل واق قوي، حتى تتجنب دفع مبالغ مالية باهظة في الإصلاحات والاستبدال.



-استنزاف البطارية

تسرع العادات السيئة من تدهور حالة بطارية هاتفك الذكي، فلا يجب عليك الاستمرار في شحن هاتفك بعد وصوله إلى 100%، حيث يضع الشحن البطارية تحت ضغط عالٍ وسخونة زائدة ما يجعلها تتلف ويهبط أدائها، ولتجنب ذلك يجب عليك القيام بعمليات تفريغ وإعادة شحن هاتفك. كما تتدهور حالة البطارية عند استنزاف الشحن بنسبة منخفضة جداً، ومن هنا راقبي البطارية لمنع نفاد الطاقة.



-التقاط صور السيلفي تحت الماء

قد لا تعمل ميزة IP67 أو IP68 "مقاومة للماء" الموجودة في بعض أنواع الهواتف الذكية بشكل فعلي، وهناك دائماً فرصة لتسرب الماء إلى الداخل، وكلما زاد تعريض جهازك للماء، كلما قلت من مقاومته.

وحتى إذا كان جهازك مصنفا بشعار "مقاوما للماء"، فيجب استخدامه في الماء باعتدال، وقد لا يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك على الفور، ولكن بمرور الوقت سيحدث ذلك.



-عدم تحديث تطبيقات الأمان

قد ترين أن تحديثات البرامج على هاتفك مملة، لكنها يمكن أن تحمي جهازك من البرامج الضارة وغيرها من المشكلات الخطيرة، لذا تأكدي من تحديث تطبيقاتك أيضًا، لدورها الكبير في الحفاظ على حيث تحافظ على سلامة معلوماتك، إلى جانب ذلك يجب الحذر من التطبيقات والتعديلات التي تثبتها.

زهرة الخليج

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