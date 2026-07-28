عادة بسيطة قد تقلل مخاطر الهجمات الإلكترونية على هاتفك.. تعرّف إليها

وأوضحوا أن إعادة التشغيل تُوقف بعض البرمجيات الضارة والعمليات المؤقتة، وتُغلق التطبيقات العالقة، كما تُحرر جزءًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يحسن سرعة الهاتف واستجابته.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة لا تغني عن تحديثات الأمان أو برامج الحماية، لكنها تُعد ممارسة فعالة عند دمجها مع تحديث النظام والتطبيقات وتجنب تنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة.
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