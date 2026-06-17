عدو خفي يستهلك بطارية هاتفك.. خبراء يكشفون الأسباب والحلول

الوكيل الإخباري- يعاني مستخدمو الهواتف الذكية من النفاد السريع لشحن البطارية، وهو أمر لا يرتبط دائمًا بتقادم الجهاز، بل قد ينتج عن عوامل تقنية وسلوكيات استخدام خاطئة.

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وتُعد البرمجيات الخبيثة من أبرز الأسباب الخفية، إذ تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الهاتف.



كما تسهم عوامل أخرى في تسريع نفاد الشحن، مثل تشغيل التطبيقات في الخلفية، ورفع سطوع الشاشة، وتفعيل خدمات الموقع والبلوتوث وشبكات الجيل الخامس (5G) بشكل دائم، إضافة إلى كثرة الإشعارات.