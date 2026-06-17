عدو خفي يستهلك بطارية هاتفك.. خبراء يكشفون الأسباب والحلول

وتُعد البرمجيات الخبيثة من أبرز الأسباب الخفية، إذ تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الهاتف.
كما تسهم عوامل أخرى في تسريع نفاد الشحن، مثل تشغيل التطبيقات في الخلفية، ورفع سطوع الشاشة، وتفعيل خدمات الموقع والبلوتوث وشبكات الجيل الخامس (5G) بشكل دائم، إضافة إلى كثرة الإشعارات.
وينصح الخبراء بمراجعة استهلاك البطارية دوريًا وحذف التطبيقات غير الموثوقة للحفاظ على أداء الجهاز وعمر البطارية.
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