عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب في أندرويد

الوكيل الإخباري - تأتي بعض هواتف أندرويد بشاشات كبيرة يصل حجمها إلى 7 بوصة تقريبًا، وقد كان هذا الحجم في الماضي مخصصًا للحواسيب اللوحية الصغيرة.





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كما أن بعض الحواسيب اللوحية تعمل بنظام أندرويد، ويفضل مستخدموا هذه الحواسيب الإستفادة من مساحة الشاشة الكبيرة فيها.





قد تختلف طريقة عرض تطبيقين بحسب اختلاف الشركة مصنعة الهاتف، حيث تضع كل شركة لمساتها في النظام.





ولكن يتشابه المبدأ الرئيسي وطريقة الاستخدام، لذلك تستطيع استخدام هذه الطريقة مع الوضع في الاعتبار اختلافات المصنع.



وتحتاج في البداية إلى الوصول إلى قائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرًا، وذلك عبر سحب الشاشة من الأسفل والضغط عليها لثوان.

أو عبر الضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا من قائمة الثلاث أزرار أسفل الهاتف.



وبعد ذلك اضغط على أيقونة التطبيق الذي ترغب في وضعه في الجزء العلوي من الشاشة.

وقم باختيار عرض التطبيق في الشاشة المنفصلة، وبعد ذلك يظهر التطبيق الأول في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تظهر باقي التطبيقات المفتوحة مؤخرًا في الجزء السفلي.



لذلك قم بالضغط على التطبيق الذي ترغب في عرضه في الجزء السفلي من الشاشة حتى يظهر فيه.



وتستطيع بعد ذلك تغيير نسبة التطبيقين في الشاشة عبر جعل أحد التطبيقين يأخذ مساحة أكبر أو تقسيم الشاشة بالتساوي.



ولا يمكنك تغيير التطبيق المعروض في الشاشة العلوية، ولكن يمكنك تغيير التطبيق السفلي عبر الضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا أو العودة للواجهة الرئيسية للهاتف.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







