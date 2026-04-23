الخميس 2026-04-23 08:52 ص

عطل تقني في إنستغرام يثير قلق المستخدمين

الخميس، 23-04-2026 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة إنستغرام عن تعرضها لخلل تقني أدى إلى ظهور بعض الصور الملوّنة التي ينشرها المستخدمون باللونين الأبيض والأسود، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المستخدمين حول العالم بشأن سلامة حساباتهم أو جودة الكاميرات المستخدمة.

الشركة تؤكد إصلاح المشكلة


وأوضحت الشركة، التابعة لـ ميتا، أن المشكلة لا ترتبط بأي خلل في أجهزة المستخدمين أو إعدادات حساباتهم، بل تعود إلى عطل تقني داخلي أثّر بشكل خاص على الصور التي يتم نشرها باستخدام تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، وهي التقنية التي تُستخدم لتحسين جودة الصور وإبراز التفاصيل والألوان بدقة أعلى.


ورغم أن إنستغرام أشارت إلى أن المشكلة ظهرت خلال وقت سابق من اليوم، فإن تقارير وشكاوى المستخدمين على منصات مختلفة أظهرت أن الخلل كان قائمًا منذ يومي 18 و19 أبريل، حيث لاحظ بعض المستخدمين تحوّل صورهم الحديثة إلى الأبيض والأسود فور نشرها أو بعد رفعها بفترة قصيرة.


وأدى هذا الخلل إلى حالة من الارتباك بين المستخدمين، خاصة صُنّاع المحتوى والمصورين الذين يعتمدون على جودة الصورة ودقة الألوان في أعمالهم، إذ أثّر ذلك بشكل مباشر على طريقة عرض المحتوى البصري، وأثار مخاوف بشأن فقدان جودة الصور أو حدوث مشكلات دائمة في الحسابات.

 
 


