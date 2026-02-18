الأربعاء 2026-02-18 12:23 م

عطل ضرب "يوتيوب".. وبلاغات بمئات الآلاف

يوتيوب
يوتيوب
 
الأربعاء، 18-02-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   تعطل موقع يوتيوب، المملوك لشركة ألفابيت، لأكثر من 322 ألف مستخدم في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء/ الاربعاء، وفقًا لموقع Downdetector.com المتخصص في رصد أعطال الخدمات.

وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي 321958 بلاغا حتى الساعة 8:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب داون ديتكتور، الذي يرصد الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

وواجه المستخدمون رسالة "حدث خطأ ما" عند محاولة الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وتأثرت خدمات يوتيوب، ويوتيوب تي في، وخدمات غوغل الأخرى ذات الصلة عالميًا.
وتلقى موقع يوتيوب تي في حوالي 9000 بلاغ عن مشاكل، بينما تلقى موقع غوغل 2700 بلاغ.

في السياق، لم تُعلّق ألفابيت (غوغل) أو يوتيوب بعد على سبب العطل.

اضافة اعلان


وعند محاولة الوصول إلى المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، لم تظهر مقاطع الفيديو، وظهرت للمستخدمين رسالة "حدث خطأ ما. حاول مرة أخرى".

تعطلت المنصة حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ولمدة تجاوزت الساعة قبل أن تبدأ الخدمة بالعودة تدريجياً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق مشروع تقييم الممارسات التدريسية للمناهج المطوَّرة

أخبار محلية إطلاق مشروع تقييم الممارسات التدريسية للمناهج المطوَّرة

المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

أخبار محلية المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: رصد 35 مليون دينار لزيادة الإنتاج في حقل غاز الريشة

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته (صور)

منوعات قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

تعبيرية

منوعات كيف نتجنب الجفاف والعطش في رمضان؟

راغب علامة

فن ومشاهير مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بصدور عفو عام بالتزامن مع حلول رمضان

القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

شؤون برلمانية القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً



 






الأكثر مشاهدة