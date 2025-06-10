عطل عالمي يضرب خدمات "شات جي بي تي"

الوكيل الإخباري- أفاد مستخدمون لـ«شات جي بي تي (ChatGPT)»، روبوت المحادثة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وطوَّرته شركة «أوبن إيه آي (OpenAI)»، اليوم (الثلاثاء)، بوجود عطل عالمي.



وفقاً للتقارير، كانت هناك أكثر من 1400 شكوى في المملكة المتحدة وأكثر من 1000 في الولايات المتحدة.



وليس من الواضح ما إذا كان يؤثر على جميع المستخدمين حتى الآن. وتضمنت الشكاوى أمثلة على رسائل الخطأ التي تقول: «حدث خطأ في الشبكة. يرجى التحقق من اتصالك والمحاولة مرة أخرى. إذا استمرت هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بنا من خلال مركز المساعدة الخاص بنا على help.openai.com».



وذكر التطبيق لآخرين: «حسناً... يبدو أن هناك خطأ ما» و«خطأ في دفق الرسائل».



يبدو أن انقطاع «شات جي بي تي» قد بدأ في الساعة 9 صباحاً بتوقيت غرينتش. وتقول صفحة حالة الخدمة: «يعاني بعض المستخدمين من معدلات خطأ مرتفعة ومواصفات في الخدمات المدرجة. نحن نتحقق».



وتقول صفحة حالة الخدمة للشركة: «يعاني بعض المستخدمين من ارتفاع معدلات الأخطاء والكمون عبر الخدمات المدرجة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

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