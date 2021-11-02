عطل على منصة روبلوكس لألعاب الفيديو خلال احتفالات هالوين

الوكيل الإخباري - استعاد موقع «روبلوكس» الشهير لألعاب الفيديو تدريجياً نشاطه الطبيعي بعد عطل استمر يوماً حرم الملايين من الدخول إلى المنصة بالتزامن مع احتفالات هالوين في الولايات المتحدة.



وأعلنت المنصة التشاركية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، عبر تويتر، أول من أمس، «حددنا السبب الرئيسي والحل»، مشيرة إلى أنها «تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها»، وأعلنت «روبلوكس»، أنها بدأت تعيد تدريجياً العمل بصورة طبيعية على منصتها بعد العطل الذي أصابها منذ يوم الجمعة.

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المصدر - البيان

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