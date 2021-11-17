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الأربعاء، 17-11-2021 09:35 ص

عطل فني يضرب تطبيق سناب شات

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الوكيل الإخباري -  أصاب عطل فني منصة "سناب شات" للتواصل الاجتماعي حول العالم، منع مستخدميه من التعامل مع خدمات التطبيق.

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وقالت شركة سناب شات، عبر "تويتر": "إنها على علم بوجود مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق، مؤكدة أنها تعمل على إصلاحها وأوصت بالبقاء على حالة التسجيل للدخول.

وكان مستخدمو التطبيق قد وثقوا عطل "سناب شات"، عبر مقاطع فيديو والتي تمثلت بعدم استطاعة إرسال الرسائل الخاصة ونشر الفيديوهات.


المصدر - البيان 

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