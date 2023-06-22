عطل فني يضرب واتساب

الوكيل الاخباري-

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ضرب عطل فني تطبيق المراسلة الشهير واتساب حول العالم خلال الساعات الأخيرة، حيث لا يتمكن المستخدمون من تشغيل التطبيق على أجهزة الكمبيوتر Whatsapp Web.وبحسب موقع Downdector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن تطبيق واتساب يواجه مشكلات منذ مساء أمس الأربعاء، وزادت حدة الأمر صباح اليوم، حيث تلقى الموقع عدة بلاغات تفيد بتعطل تطبيق المراسلة جاء معظمها حول عدم قدرة المستخدمين على فتح التطبيق على الكمبيوتر والدخول.وأعلنت شركة جوجل، أمس الأربعاء، إصلاح عطل أصاب واتساب على أجهزة أندرويد يتعلق بالخصوصية، مما دفع إلى تعاون سريع بين إدارتي جوجل وواتساب لمعالجة الخطأ المتسبب في مؤشرات وإشعارات خصوصية غير صحيحة في لوحة تحكم الخصوصية لبعض المستخدمين.وأكدت جوجل، أن العطل لم يضر بالخصوصية مطلقًا، نظرًا لعدم استخدام الميكروفون في الواقع، والإصلاح جاهز في آخر تحديث لتطبيق واتساب لنظام التشغيل آندرويد.وأقر الموقع الرسمي لـ أندرويد، بالعطل من بدايته حيث تسبب في الوصول للميكروفون بالهواتف دون تصريح، فكتبت الشركة: يقر آندرويد رسميًا بالأخطاء المتعلقة بتطبيق واتساب، وأنه خطأ تم إصلاحه الآن؛ وطالبت الشركة باطلاع المستخدمين على أحدث إصدار من واتساب لمعالجة المشكلة.واعتذرت جوجل، المملوكة لشركة ألفابت الأمريكية، لبعض مستخدمي واتساب على أجهزة آندرويد الذين واجهوا خطأً متعلقًا بالخصوصية من الشهر الماضي، والذي ربما تسبب في حدوث ارتباك، استمر حتى الآن.