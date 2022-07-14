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الخميس، 14-07-2022 03:53 م

عطل كبير يضرب موقع تويتر

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الوكيل الإخباري - تعرض موقع تويتر لخلل كبير، الخميس، حيث عانى مستخدمون من عدم القدرة على تصفح التغريدات في الموقع والتطبيق في نفس الوقت.

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وسجل موقع "داون ديتيكتر" الخاص بتعقب حالة مواقع الإنترنت، آلاف الإبلاغات عن تعطل كبير في تويتر، حسب موقع "ذا فيرج".


ويمكن حاليا فتح الصفحة الرئيسية لموقع تويتر، لكن تسجيل الدخول إلى الخدمة غير ممكن إذ تظهر رسائل خطأ تمنع المستخدم من الدخول.


وهذه المرة الأولى التي يعاني فيها الموقع من مشاكل منذ فبراير الماضي حين توقف عن العمل مرتين في أسبوع واحد.


يذكر أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان قد وافق على شراء الموقع مؤخرا، قبل أن يتراجع عن عرضه بسبب معلومات اعتبرها "غير دقيقة" عن الحسابات الوهمية في تويتر.


وهذا الأمر دفع الشركة المشغلة لموقع تويتر إلى التهديد باللجوء إلى مقاضاة ماسك لإجباره على العودة إلى صفقة الاستحواذ.

 

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