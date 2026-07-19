عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

11:05 ص

الوكيل الإخباري- شهدت منصتا "فيسبوك" و"ماسنجر"، التابعتان لشركة "ميتا"، اليوم الأحد، عطلاً مفاجئاً أدى إلى اضطراب عدد من الخدمات، ما أثار شكاوى واسعة من مستخدمين في الأردن وعدد من الدول. اضافة اعلان





وأفاد مستخدمون بأنهم واجهوا مشكلات تمثلت في تسجيل الخروج التلقائي من حساباتهم، وصعوبة فتح التطبيق أو تحديث الصفحة الرئيسية، إضافة إلى تعذر تصفح المنشورات وإرسال الرسائل عبر "ماسنجر"، سواء من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.



ولم تصدر شركة "ميتا" حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها.





