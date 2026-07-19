عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

وأفاد مستخدمون بأنهم واجهوا مشكلات تمثلت في تسجيل الخروج التلقائي من حساباتهم، وصعوبة فتح التطبيق أو تحديث الصفحة الرئيسية، إضافة إلى تعذر تصفح المنشورات وإرسال الرسائل عبر "ماسنجر"، سواء من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.
ولم تصدر شركة "ميتا" حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها.
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