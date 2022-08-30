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الثلاثاء، 30-08-2022 02:06 م

عطل يصيب تويتر في العديد من دول العالم

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الوكيل الإخباري - أعلنت خدمة Downdetector المتخصصة بمراقبة عمل التطبيقات على الإنترنت أن عطلا أصاب خدمات "تويتر" اليوم في عدد من بلدان العالم.

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وتبعا للتقارير التي أصدرتها الخدمة فإن الشكاوى حول عمل "تويتر" بدأ ترد من مستخدمي الإنترنت صباح اليوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة 00:30 صباحا بتوقيت موسكو.


وظهر أكبر عدد من الشكاوى في عمل التطبيق لدى المستخدمين من بولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، إذ اشتكى المستخدمون من مشكلات في عمل موقع "تويتر"على الشبكة العنكبوتية.

 

كما تم الإبلاغ عن مشكلات في عمل تطبيق "تويتر" من قبل بعض المستخدمين في النمسا وبلجيكا وهولندا والسويد.


وكان مستخدمو "تويتر" قد اشتكوا آخر مرة من مشكلات ضخمة في عمل التطبيق في 17 فبراير الماضي، إذ تأثر بتلك المشكلات المستخدمون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى.

 

روسيا اليوم 

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