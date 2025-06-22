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عقوبة من "يوتيوب".. ما القصة؟

غف67ع
تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري- بدأت منصة يوتيوب اختبار ميزة جديدة تؤخر تشغيل الفيديوهات لمدة تصل إلى 30 ثانية، بهدف مواجهة أدوات حظر الإعلانات، وهي نفس مدة الإعلانات غير القابلة للتخطي.

وبحسب مستخدمين في منتديات Reddit، يظهر شاشة سوداء قبل بدء الفيديو، تليها رسالة توضيحية عن سبب التأخير، مع رابط إلى صفحة دعم من جوجل توضح كيفية إيقاف أدوات الحظر.

المنصة لا تمنع تشغيل الفيديو نهائيًا، لكنها تسعى لجعل استخدام أدوات الحظر غير مجدٍ عبر معاقبة المستخدم بزمن انتظار مماثل للإعلان.

وتشير تقارير تقنية إلى أن يوتيوب تتبع سلوك المستخدمين وليس فقط وجود أدوات الحظر على أجهزتهم، في إطار حملة أوسع لدفعهم إلى الاشتراك في YouTube Premium (14 دولارًا شهريًا) أو Premium Lite (8 دولارات)، للحصول على تجربة خالية من الإعلانات.

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