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الأحد، 06-12-2020 01:23 م

علامات تدل على اختراق هاتفك الذكي

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الوكيل الاخباري - قال دميتري بودوف رئيس مجموعة "أنغارا" إن  العلامة الرئيسية الدالة على تعرض الهاتف الذكي للاختراق هي ظهور خلل في عمل التطبيقات، وبالذات تجمده عن العمل وعودته المفاجئة للعمل.

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وأضاف أن بين العلامات الأخرى انخفاض أداء الجهاز أو استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد.


ومع ذلك حث الخبير على عدم القلق عند ظهور مثل هذه الحالات، لأنه قد تكون هناك أسباب أخرى.


وأكد أنه من الضروري التصرف على الفور إذا ظهرت عمليات سحب وتحويل للأموال من الحسابات عن طريق الهاتف بشكل غير مفهوم بالنسبة لصاحب الجهاز، وقال: "من المنطقي في هذه الحالات أن تهتم بجدية بأمان جهازك".


وأوضح أن معظم حالات اختراق الهواتف الذكية تتم ليس يقصد الابتزاز حيث يهتم المجرمون بالوصول إلى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاشتراكات في الخدمات المدفوعة.


وأضاف: "يمكنك منع المتسللين واستعادة التحكم في الجهاز بنفسك عن طريق التخلص من الإعدادات المضافة إلى الهاتف، والعودة إلى "وضع المصنع" الذي كان فيه عند شرائه، وتغيير كل كلمات السر. وإذا لم يساعد ذلك فيجدر بك الاتصال بمركز الخدمة".

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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