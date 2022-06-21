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الثلاثاء، 21-06-2022 12:37 م

علامات تدل على اختراق هاتف آيفون

iPhone-Hacked


الوكيل الإخباري - أوردت صحيفة ذا صن البريطانية أهم العلامات التي تؤشر على تعرض هاتف ايفون للاختراق. بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1. بطء أداء الهاتف الذكي
إذا استغرق تحميل التطبيقات وقتًا أطول من المتوقع، فقد يعني ذلك التعرض للاختراق. ينطبق الأمر نفسه إذا تعطل التطبيق بشكل عشوائي أيضا.

2. استنزاف البطارية بسرعة
بطاريات الهواتف الذكية تستنزف بشكل أسرع بمرور الوقت، ولكن إذا حصل ذلك فجأة، فقد يشير إلى وجود برامج ضارة، تمتص المزيد من القوة في مهامها الخبيثة.

3. استهلاك البيانات
استهلاك البيانات بسرعة كبيرة جداً، قد يكون علامة على الاختراق. وعلى غرار البطارية، يمكن أن ترسل البرامج الضارة أشياء في الخلفية.

4. ارتفاع فاتورة الهاتف
الارتفاع المفاجئ في الفاتورة، علامة حمراء، وقد يعني أن البرامج الضارة تستهلك البيانات فترفع الفاتورة.

5. النوافذ 
عندما تبدأ النوافذ في الظهور المتكرر في نقاط مختلفة، فقد يعني ذلك إصابة الجهاز بنوع من البرامج الإعلانية المراوغة.

6. ارتفاع الحرارة
الهاتف الذكي الذي يسخن بشكل كبير يمكن أن يؤشر على عمل بعض البرامج الضارة داخله.

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