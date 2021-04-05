علامات هامة تدل على ادمان تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - إنه عصر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل كل ما يحدث في الحياة على الشبكة العنكبوتية. لكن البعض يعاني من الإدمان على ذلك، وهو ما يمكن أن تكشفه سبع علامات وهي:

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- عدم التفاعل مع الآخرين أثناء جلسة عائلية مثلاً. وفي هذه الحالة يتم أيضاً تصفّح المواقع.



- التقاط الصور ونشرها في كل المناسبات حتى أثناء تناول الطعام مثلاً.



- الشعور بعدم الارتياح في حال عدم التمكّن لسبب ما من تصفّح الهاتف.



- الشعور بالتوتر عند تلقي اتصال ما. فالعادة الجارية حالياً تقوم على تبادل الرسائل عبر مختلف التطبيقات.



- الشعور بالفرح الكبير عندما تحصل صورة ما على إعجاب عدد كبير من المتابعين.



- مراجعة الحسابات على المواقع فور الاستيقاظ من النوم.



- حذف الصور التي لا تحصل على عدد كبير من علامات الإعجاب.



ومن المهم التنبّه إلى هذه العلامات وغيرها لأنها قد تعني أن تصفّح المواقع تحول إلى حالة من الإدمان غير الصحي. وهو ما نشهده فعلاً في مجتمعاتنا.

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