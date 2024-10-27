علامة مفاجئة تكشف أن واتساب مخترق!

إذا كنت تشعر أن أحدًا ما يقرأ رسائلك على تطبيق واتساب، فقد تكون على حق. على الرغم من أن واتساب يقدم خدمة التشفير التام للرسائل بين الطرفين، إلا أن القراصنة يجدون من حين لآخر طرقًا جديدة للاختراق، وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية.
ومن أبرز العلامات التي تؤكد اختراق حسابك على واتساب هي البطء في التطبيق. وحسب الخبراء، فإن التطبيقات البطيئة قد تكون مؤشّرًا على تثبيت برامج للتجسس بداخلها.
ومن العلامات الأخرى التغيرات على حسابك: إذا لاحظت أن حسابك شهد بعض التغيرات (مثل تغيير الصورة الشخصية)
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