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علامة مفاجئة تكشف أن واتساب مخترق!

واتساب
واتساب
الأحد، 27-10-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   "الاختراق" هاجسٌ يلاحق جميع مستخدمي تطبيق واتساب، خوفًا من التجسس على خصوصيتهم ومحادثاتهم وصورهم. فهل يقرأ أحد رسائلك على واتساب؟

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إذا كنت تشعر أن أحدًا ما يقرأ رسائلك على تطبيق واتساب، فقد تكون على حق. على الرغم من أن واتساب يقدم خدمة التشفير التام للرسائل بين الطرفين، إلا أن القراصنة يجدون من حين لآخر طرقًا جديدة للاختراق، وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية.


ومن أبرز العلامات التي تؤكد اختراق حسابك على واتساب هي البطء في التطبيق. وحسب الخبراء، فإن التطبيقات البطيئة قد تكون مؤشّرًا على تثبيت برامج للتجسس بداخلها.


ومن العلامات الأخرى التغيرات على حسابك: إذا لاحظت أن حسابك شهد بعض التغيرات (مثل تغيير الصورة الشخصية)

 

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