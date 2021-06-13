علماء فيسبوك يواصلون على تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمتهم

الوكيل الإخباري - أعلن Facebook عن TextStyleBrush ، وهو مشروع بحثي للذكاء الاصطناعي قادر على محاكاة الكتابة اليدوية والمشهد وتحريرها واستبدالها بإستخدام كلمة واحدة فقط في الصورة.

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طور باحثو فيسبوك أول نموذج ذكاء اصطناعي متحكم فيه ذاتيًا يمكنه فك شفرة النص في المشاهد المكتوبة بخط اليد وفي العالم الحقيقي بإستخدام مثال واحد فقط لكلمة.



وقد أظهرت السنوات القليلة الماضية أنه يمكن نسخ الوجوه والأصوات وحركات الشفاه بإستخدام الذكاء الاصطناعي.



تلاحظ الشركة أنه في حين أن معظم أنظمة الذكاء الإصطناعي يمكنها نسخ واستبدال النص لمهام محددة جيدًا ومتخصصة ، فإن TextStyleBrush يتفوق في أنه يمكنه إعادة إنتاج النص في كل من المشاهد المكتوبة بخط اليد والحياة الواقعية.



يصعب القيام بذلك لنموذج الذكاء الإصطناعي نظرًا لاختلاف معايير النص والفروق الدقيقة.



وأشار فيسبوك إلى أن هذا يعني فهم عدد غير محدود من قوالب النصوص للطباعة والخطوط المختلفة ، فضلاً عن التحولات المختلفة مثل التدوير والنص المنحني والتشوهات التي تحدث بين الورق والقلم عند الكتابة باليد.



وفقًا لـ Facebook ، يعد TextStyleBrush أول نموذج ذكاء اصطناعي موجه ذاتيًا يمكنه نسخ واستبدال النص في المشاهد المكتوبة بخط اليد وفي العالم الحقيقي باستخدام مثال واحد فقط لكلمة من صورة.



وقالت الشركة إنها أظهرت دقة عالية في الاختبارات الآلية وأبحاث المستخدمين لأي نوع من النصوص، مضيفة أنها تنوي عرض العمل على مجلة علمية للمراجعة.

المصدر - هيا مكس